İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar ile Yenibosna arasındaki metrobüs duraklarında 'beyaz yol çalışması' başlattı. Bu kapsamda D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde 1 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmalar ve kapanan yollar özellikle sabah saatlerinde trafiği daha da yoğunlaştırırken, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oluyor. Peki, beyaz yol çalışması ne zaman bitecek? İşte, detaylar...