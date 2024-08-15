Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bolu Tüneli ne zaman açılıyor, çalışma ne zaman bitiyor? Bolu Dağı Tüneli neden kapalı, alternatif güzergah nedir?

        Bolu Tüneli ne zaman açılıyor? Bolu Tüneli çalışmaları sırasında alternatif güzergâh nedir?

        Bolu Dağı Tüneli, tüpünün 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle bir süredir kapalı. Haliyle, tüneli kullanmak isteyen sürücülerin farklı bir güzergâhtan yollarına devam etmesi gerekiyor. Öte yandan, İstanbul yönündeki viyadüklerde yapılan bakım ve onarım çalışmaları da trafiğin yoğunlaşmasına neden oluyor. Peki, Bolu Tüneli ne zaman açılacak, çalışmalar ne zaman bitiyor, sürücüler için alternatif güzergâh nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 14:06 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Geçtiğimiz sene, heyelandan doğacak olumsuz durumların önüne geçmek için uzatılan Bolu Tüneli, bu sene bir kez daha uzatılıyor. Sürücülerin 31 Temmuz'da kapatılan tünel için farklı bir güzergâh izlemesi gerekiyor. Tünelin kapalı olmasından kaynaklı olarak tek güzergâhta ilerleyen trafik, zaman zaman uzun araba kuyruklarının oluşmasına neden oluyor. Peki, Bolu Tüneli ne zaman açılacak, çalışmalar ne zaman bitiyor, sürücüler için alternatif güzergâh nedir? İşte, detaylar...

        • 2

          BOLU TÜNELİ NEDEN KAPALI?

          İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişi, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde kapatıldı.

          Heyelan riskini önlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, otoyolun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergâhındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde 67 metre uzatılacak, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacak.

        • 3

          BOLU TÜNELİ ÇALIŞMASI SIRASINDA HANGİ GÜZERGÂH KULLANILACAK?

          Bolu Tüneli'nde çalışmalar sürerken İstanbul istikametindeki trafik, Abant kavşağından D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak. Kaynaşlı gişelerinden otoyola geri giriş yapabilecek. Otoyolun Ankara istikametinde ise trafik normal seyrinde ilerleyecek.

        • 4

          BOLU TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

          Bolu Tüneli, 50 günlük bir çalışmaya girdi. Tünel, 19 Eylül 2024 tarihinde saat 17.00'de açılacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Yakalanmamak için cinsiyetini değiştirdi
        Yakalanmamak için cinsiyetini değiştirdi
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Eski eşi tutuklandı
        Eski eşi tutuklandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        Habertürk Anasayfa