İBB Meclisi'nde 8 ilçenin bütçesi onaylandı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kasım ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis toplantısında, Adalar ile Avrupa Yakası'ndaki 7 ilçe belediyesinin 2024 mali yılı bütçeleri ele alındı. Oylamalarda 8 ilçe belediyesinin 2024 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek, Meclis'ten geçti.

EN YÜKSEK BÜTÇELİ İLÇE BAĞCILAR OLDU

Bütçeleri onaylanan 8 ilçe arasından Bağcılar Belediyesi 5 milyar 600 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.

Bağcılar'ı, 5 milyar 450 milyon lira ile Başakşehir, 5 milyar 158 milyon 953 bin lira ile Bahçelievler, 3 milyar 670 milyon lirayla Ataşehir, 3 milyar 100 milyon lirayla Arnavutköy, 2 milyar 460 milyon lirayla Avcılar, 1 milyar 80 milyon lirayla Bakırköy belediyeleri takip etti.

Adalar ise 175 milyon lira ile en düşük bütçeli belediye oldu.

*Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.