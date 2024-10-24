İBB 'Yuvamız İstanbul' kapsamında açılan 8 yeni kreş başvuruları sürüyor! Son gün ne zaman?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Yuvamız İstanbul merkezleri kapsamında yapımı tamamlanan 8 kreş için başvuru almaya devam ediyor. 3-6 yaş grubuna hitap eden kreşler için başvurular 'yuvamız.ibb.istanbul' sitesi üzerinden yapılıyor. İşte, İBB yeni kreşleri başvuru tarihleri...
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İBB, 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için Yuvamız İstanbul merkezlerine 8 kreş daha ekledi. Avrupa ve Anadolu yakasında olmak üzere açılan yeni kreşlere başvurular devam ediyor. Ebeveynler detaylı bilgi ve ön başvurularını tamamlamak için 'yuvamız.ibb.istanbul' sitesini ziyaret edebilir. İşte, İBB yeni kreşleri başvuru tarihleri...
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İBB YUVAMIZ İSTANBUL PROJESİ KAPSAMINDA AÇILAN 8 YENİ KREŞ NEREDE?
Yeni açılan kreşler; Kartal Hürriyet (Yakacık), Maltepe Esenkent, Pendik Ertuğrul Gazi, Sarıyer İstinye, Bağcılar Kirazlı Kiptaş, Sancaktepe Sarıgazi, Esenler Birlik ve Maltepe Fındıklı (Palmiye Cad.) yer alıyor.
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YUVAMIZ İSTANBUL BAŞVURU TARİHLERİ
Çocuklarını yeni açılan 8 kreşten birine yazdırmak isteyen ebeveynler 18-27 Ekim tarihleri arasında 'yuvamız.ibb.istanbul' sitesinden başvurularını tamamlayabilir.
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