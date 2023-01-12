İBB ilk taksi prototipinin tanıtımını yaptı

BUĞRA GÖKÇE: ŞOFÖRLE YOLCU ARASINDA GÜVENLİK PARAVANI OLACAK

Tanıtımda konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Bu hatlardan, sonra boşta olan dolmuşlar lisans alarak çalışmaya başlayabilecek. Bazı minibüs hatlarında da başvuru yapanlara taksiye dönme hakkı verilecek. 16 Ocak'ta başvuru süresi başlayacak. Kura çekeceklerimizin içinden de 1 ay içinde minibüsten taksiye dönüş hakkı verilecek. İlk etapta şubat sonunda 200 ila 300 arasında taksi trafiğe çıkacak. Nisan ayı sonunda da tüm taksilerin trafikte olmasını öngörüyoruz. Araçlarımız 8 artı 1 olacak ve engelli kullanımı için uygun olacak. Taksi şoförleri ve yolcular için güvenlik sıkıntılarından dolayı araçlarda şoförle yolcu arasında güvenlik paravanı olacak, fiberglas malzemeden. Güvenlik açısından önemli bir gelişme. Yolcu ve şoför arasında bas-konuş şeklinde konuşma da olabilecek. Kredi kartı ve nakit ödeme için seçenekler olacak. Yolcuların kullanabileceği bir tablet olacak. Burada şoförle ilgili kimlik bilgileri olacak." dedi.