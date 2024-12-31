İBB BURS BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

3. Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi olmak

4. Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

5. Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

6. Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

7. Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak