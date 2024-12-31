İBB Genç Üniversiteli bursu ilk ödemesi ne zaman yapılacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 bin öğrenciye verilen Genç Üniversiteli bursu, üç taksit halinde öğrencilerin hesabına yatacak. 15 bin TL'lik eğitim desteğinin ilk ödemesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarih verdi. İşte, Genç Üniversiteli bursu ilk ödeme tarihi...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Desteği kapsamında 100 bin öğrenciye, 15 bin TL olmak üzere burs vereceğini açıklamıştı. Üç parça halinde yapılacak ödemenin ilk taksidinin ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte, iBB Genç Üniversiteli bursu ilk taksit tarihi...
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İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU İLK TAKSİT ÖDEME TARİHİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 eğitim öğretim dönemi Genç Üniversiteli bursunun ilk taksidinin ne zaman yatacağı belli oldu. Buna göre; ilk taksit olarak ödenecek 5 bin TL, 7 Ocak 2025 tarihinde hesaplara yatacak.
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İBB BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?
Burs ödemeleri 3 taksit (5.000 TL x 3) olarak ödenecek. İlk taksit 7 Ocak 2025 tarihinde yatacak.
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İBB BURS BAŞVURU GENEL KOŞULLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2. Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
3. Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi olmak
4. Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
5. Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
6. Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
7. Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
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İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
1. Açık öğretimde okuyan öğrenciler
2. Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler
3. Ücretli değişim programında bulunanlar
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İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM YARDIMI BURSU NE KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 100 bin öğrenciye yıllık 15.000 TL eğitim yardımı yapacak.
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