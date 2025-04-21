23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında renkli etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi çocuklara özel birçok etkinlik düzenlediği gibi 23 Nisan günü bazı müzelerin ücretsiz olacağını duyurdu. Peki, hangi müzeler 23 Nisan’da ücretsiz olacak? İşte, merak edilen detaylar…