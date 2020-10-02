İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),İçişleri Bakanlığı'nın "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Kullanımı"na yönelik genelge yayınlamasının ardından toplu ulaşımda Hayat Eve Sığar (HES) Kodu uygulaması için çalışmalara başlanıldığını açıkladı.
İBB'den yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Kullanılması"na yönelik genelgesi, ilk aşamada; şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart olan 'Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ları kapsıyor" denildi. İstanbulkart ile Sağlık Bakanlığı HES uygulaması arasında entegrasyonunun sağlanması noktasında, İBB iştiraki BELBİM ile Sağlık Bakanlığı teknik ekipleri gerekli teknik entegrasyon çalışmalarına başlanıldığını kaydedilen açıklamada, uygulamanın başlayacağı tarih konusunda da şu bilgiler verildi:
UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
"Sağlık Bakanlığı tarafından üzerinde uzlaşılacak olan entegrasyon servislerin hazır hale getirilmesinden hemen sonra, iki hafta içerisinde İBB gerekli entegrasyonu sağlayacak. Böylece İstanbul'daki şehir içi toplu ulaşım seyahatlerinde HES kodu kullanılmaya başlanacak. Bu entegrasyonla; Sağlık Bakanlığı'nca İBB'ye iletilecek olan tanısı konmuş Kovid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ları askıya alınacak. Tanılı ya da temaslısı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaya teşebbüs edenler, İçişleri Bakanlığı'na raporlanacak."
Açıklama, İstanbulkart kullanımı ve kişiselleştirme çalışmalarına yönelik şu bilgiler yer aldı: "Öte yandan, İBB; şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan henüz kişiselleştirmemiş durumda olan Anonim İstanbulkart'ların kişiselleştirilmesine yönelik çalışmalara başladı. Bu tür İstanbulkart kullanıcılarına, internet ve mobil uygulama ve kısa mesaj servisi üzerinden kartlarının kişiselleştirilmesine yönelik bilgiler ve yönlendirmeler gönderilecek.
İstanbul'da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Bunların 8 milyon 260 bin 87 adedi (Yüzde 24) kişiselleştirilmiş durumda. Pandemi sürecinde İstanbulkart kullanımı düştü. Örneğin, Ağustos 2020'de aktif kullanılan İstanbulkart sayısı 7 milyon iken bunların 2 milyon 800 bini (Yüzde 40) kişiselleştirilmiş İstanbulkart'lardan oluşuyor. 6 aylık aktif kullanımda ise 4 milyon 400 bin adedi kişiselleştirilmiş İstanbulkart (Yüzde 36) olan toplam 12 milyon 100 bin İstanbulkart toplu ulaşımda kullanıldı. İstanbul genelinde 1 yıllık rakamlara baktığımızda ise; 5 milyon 200 bini kişiselleştirilmiş İstanbulkart (Yüzde 30) kişileştirilmiş olmak üzere toplamda 17 milyon İstanbulkart kullanımı gerçekleşti."
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