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        Haberler Bilgi Yaşam İBB çocuklara özel ücretsiz sanat dersleri kayıt tarihleri, ders içeriği, eğitim merkezleri, ders programı

        İBB 7-14 yaş arası çocuklara ücretsiz sanat eğitimi veriyor: İBB sanat eğitimleri içeriği ve kayıt tarihi nedir?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7-14 yaş arası çocuklar için ücretsiz sanat eğitimleri düzenliyor. "Yaza Sanat Kat!" temasıyla hayata geçirilecek eğitimlerde başvurular 28 Temmuz ile 3 Ağustos arasında yapılacak; eğitimler ise 4 Ağustos itibarıyla başlayarak, dört hafta sürecek. Peki, İBB sanat eğitimlerinde hangi dersler verilecek, eğitim ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak? İşte, İBB ücretsiz sanat dersleri hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 12:08 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:08
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7-14 yaş arası çocuklara özel sanat eğitimleri veriyor. Çocukların bale, halka dansları, ses ve nefes, temel müzik gibi birçok alanda eğitim alabileceği program kapsamında toplam 11 kültür merkezi ve kültür evi, dört hafta sürecek derslere ev sahipliği yapacak. İşte, İBB sanat eğitimleri hakkında tüm detaylar...

        • 2

          İBB ÇOCUKLAR İÇİN ÜCRETSİZ SANAT EĞİTİMLERİ DÜZENLİYOR

          İBB 7-14 yaş arası çocuklar için sanatın birçok dalında eğitim alabilecekleri ve 4 haftadan oluşan ücretsiz sanat dersleri verecek.

        • 3

          İBB SANAT EĞİTİMLERİ KAYIT TARİHLERİ

          İBB tarafından düzenlenen ücretsiz sanat eğitimleri için kayıtlar 28 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kayıtlar, hafta sonu dahil 10.00–17.00 saatleri arasında, eğitimin yapılacağı mekanlarda alınacak.

          İBB Baruthane ve İBB Turhan Selçuk Kültür Evi’ndeki kayıtlar ise 29 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında olacak.

        • 4

          HANGİ ALANDA DERSLER VERİLECEK?

          Çocuklar; bale, bilinçli okuma, enstrümanlarla tanışma, drama, halk dansları, koro, modern dans, felsefe ile düşünme, perküsyon, ses ve nefes, temel müzik ve zumba gibi birbirinden renkli branşlarda eğitim alabilecek.

        • 5

          EĞİTİMLER NEREDE OLACAK?

          Eğitimler, İstanbul’un farklı ilçelerindeki İBB’ye ait kültür merkezlerinde düzenlenecek. İşte derslerin düzenleneceği lokasyonlar;

          - İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi (Fatih)

          - Arnavutköy Kültür Merkezi

          - Bülent Ecevit Kültür Merkezi (Kartal)

          - Çekmeköy ve Çengelköy Çocuk Sanat Merkezleri (Üsküdar)

          - Erdem Bayazıt Kültür Merkezi (Güngören)

          - Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi (Sultangazi)

          - İdris Güllüce Kültür Merkezi (Tuzla)

          - Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi (Esenler)

          - Şile Kültür Merkezİ

          - İBB Baruthane (Ataköy)

          - Turhan Selçuk Kültür Evi’nde (Kadıköy)

        • 6

          EĞİTİMLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Eğitimler, 4 Ağustos'ta başlayacak ve 4 hafta sürecek. Kültür merkezlerinde Pazartesi, Çarşamba, Cuma 10.00-14.00 saatleri arasında; İBB Baruthane ve İBB Turhan Selçuk Kültür Evi’nde Salı, Çarşamba, Cuma günleri 10.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

        • 7
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