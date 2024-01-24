İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? 2024 İBB burs 2. taksit ödemesi ayın kaçında yatacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "Genç Üniversiteli Desteği" kapsamında 2. taksit ödeme tarihleri öğrencilerin gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İBB burs ödemelerinde hak sahibi öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilmektedir. Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencilerine verilen burs desteği 3 dönemde yatırılmaktadır. İşte İBB bursu 2. taksit ödemelerinin yapılacağı tarih...
- 1
İBB bursu 2. taksit ödemelerinde bekleyiş sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu; 2 bin 500 TL olarak 3 taksit şeklinde ödenmektedir. Hatırlanacağı gibi İBB bursu ilk taksiti 20 Aralık’ta yatmıştı. Peki, "İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? 2024 İBB burs 2. taksit 2500 TL ödemesi ayın kaçında yatacak? İşte detaylar...
- 2
İBB BURSU 2. TAKSİT NE ZAMAN YATACAK?
İBB 2. taksit ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından öğrencilerin cep telefonlarına SMS gönderilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecek.
- 3
İBB BURS TAKSİTLERİ HANGİ AYDA ÖDENİYOR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan burs; 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde yatırılacak. Bursların aralık, şubat ve mart aylarında ödenmesi bekleniyor.
-
- 4
2023-2024 İBB BURSU NE KADAR?
İBB burs ücretleri 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 7.500 TL olarak ödenecek.