İBB burs sonuçları sorgulama ekranı: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanacak Genç Üniversiteli 15 bin TL burs sonuçları araştırılmaya başlandı. İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 19 Aralık'ta duyurulmuştu. Peki 2024 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?