        İBB burs sonuçları sorgulama ekranı: 2025 2026 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İBB burs sonuçları duyuruluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her yıl binlerce üniversite öğrencisine sağlanan İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği burs programında başvurular sona erdi. Genç üniversiteli İBB bursları öğrencilerin, gelir durumu değerlendirilerek destek ödemesi yapılacak. Peki, 2025 2026 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

        Giriş: 10.11.2025 - 16:36 Güncelleme: 10.11.2025 - 16:36
          İBB burs sonuçları sorgulaması sürüyor. İBB burs başvuruları 23 Eylül'de gencuniversiteli.ibb.istanbul ya da İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınmaya başlanmıştı. Şimdi sıra İBB sonuçlarının açıklanması tarihinde. Peki İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır?

          İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

          İBB BURSU İÇİN ŞARTLAR

          T.C. vatandaşı olmak,

          Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

          Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

          Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,

          Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,

          Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

          Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

          Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

          Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

          İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Genç Üniversiteli Desteği’ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.

