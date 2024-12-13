Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İBB burs sonuçları sorgula: Genç Üniversiteli 15 bin TL İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine sunduğu "Genç Üniversiteli" burs programında sonuç heyecanı yaşanıyor. Başvuruların Kasım ayında sona ermesinin ardından, değerlendirme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs verilmesi planlanıyor. Sonuçlar, gencuniversiteli.ibb.istanbul platformu üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, İBB'den yapılacak duyuruyu sabırsızlıkla beklerken, gözler burs başvuru sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 18:42 Güncelleme: 13.12.2024 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim desteği sunduğu “Genç Üniversiteli” burs programında, başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. İBB, bu yıl 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL destek sağlayarak gençlerin eğitim ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunmayı hedefliyor. Sonuçların açıklanacağı tarih merak edilirken, öğrenciler süreci yakından takip ediyor. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte güncel bilgiler...

        • 2

          İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 19 Aralık'ta duyurulmuştu. Bu bilgiler ışığında Genç Üniversiteli Eğitim Desteği İBB burs sonuçlarının aralık ayının 3. haftasında belli olması bekleniyor.

        • 3

          İBB BURS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sonuç ekranına giriş yapacak. Ekranda adayların burs hakkı elde edip etmediğine ilişkin bilgilendirme yer alacak. Başvuru yapan öğrenciler, İBB üniversite burs sonuçlarını, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.

        • 4

          İBB YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

          2024-2025 İBB burs ücretleri 15 bin TL olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler için verdiği İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, 2023 -2024 yılı için 75 bin öğrenciye geri ödemesiz olarak 7500 TL olarak belirlenmişti.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        13 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        13 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Melo: Galatasaray makası çok açtı!
        Melo: Galatasaray makası çok açtı!
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Moskova City ve Esad ailesinin lüks yatırımları
        Moskova City ve Esad ailesinin lüks yatırımları
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Habertürk Anasayfa