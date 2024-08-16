2024 İBB Genç Üniversiteli Burs başvuruları ne zaman başlayacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında üniversiteli öğrencilere burs veriyor. Burs şartları gereğince; burs alacak öğrencinin İstanbul'da öğrenim görmesi koşulu aranıyor. 2023 -2024 yılında 75 bin öğrencinin yararlandığı bursun yeni başvuru tarihleri için gözler İBB'ye döndü. Peki, 2024 İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor, açıklandı mı? İşte, detaylar...
- 1
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ön lisans, lisans ve doktora öğrencilerine burs imkânı sağlıyor. Geçtiğimiz sene binlerce öğrencinin yararlandığı 7 bin 500 liralık bursun 2024 yılı başvuru tarihleri merak ediliyor. Burs hakkında tüm detaylar İBB'nin web sitesinde yer alırken, öğrenciler başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, 2024 İBB burs başvuruları ne zaman? İştei, detaylar...
- 2
2024 İBB BURSU NE KADAR?
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, 2023 -2024 yılı için 75 bin öğrenciye geri ödemesiz olarak 7 bin 500 TL ödendi. Bu sene için henüz açıklama yapılmadı.
- 3
İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Henüz YKS tercih dönemi bitmedi. Doğal olarak, İBB burs başvuru tarihleri de netleşmedi. 2023 senesinde başvurular 26 Eylül – 3 Kasım 2023 tarihinde yapılmıştı.
-
- 4
İBB BURSUNUN ŞARTLARI NELERDİR?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
- Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
- 5
KİMLERİN BAŞVURUSU GEÇERLİ SAYILMAYACAK?
- Açık öğretimde okuyan öğrenciler,
- Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler,
- Ücretli değişim programında bulunanlar,
- Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler,
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
- Sabıka kaydı olanlar.