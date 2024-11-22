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        Haberler Gündem Politika İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu paylaşımı | Son dakika haberleri

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu paylaşımı

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Sayın Kılıçdaroğlu bugün mahkemede gerekenleri söyledi. Yargı sopasıyla mesajlar vermek, siyaseti dizayn etmek isteyen akıllara bu millet pabuç bırakmaz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 18:27 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:27
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        Kılıçdaroğlu paylaşımı
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        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikâyetiyle 11 yıl 8 ay hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili paylaşım yaptığı sosyal medya platformu X üzerinden şu ifadeleri kullandı:

        7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açılan davanın hukuki saiklerle açılmadığını tüm toplum biliyor. Sn. Kılıçdaroğlu bugün mahkemede gerekenleri söyledi. Yargı sopasıyla mesajlar vermek, siyaseti dizayn etmek isteyen akıllara bu millet pabuç bırakmaz.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #İmamoğlu
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