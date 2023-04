DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu, '300 günde 300 proje' maratonu kapsamında Eyüpsultan'da toplu açılış törenine katıldı. Saat 13.00'da başlayan törene İBB Başkanı İmamoğlu'nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Eyüpsultan Mahalle muhtarları ile vatandaşlar da katıldı.

'CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA OY VERECEĞİZ HEP BİRLİKTE'

Açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu projeleri vatandaşın ihtiyaçlarına uyumlu hale getirip, israftan arındırıp öyle tamamlıyoruz. Bilim ve teknik insanlarının onay vermediği, İstanbul'a zarar veren projeleri rafa kaldırıyoruz. Onları hiç gündeme almıyoruz. Mayıs ayıyla birlikte 300 günde 300 proje hizmet maratonumuzu tamamlayacağız. 2024 yerel seçimlerine kadar önümüzde 300 gün daha var. O 300 günde içerisinde tahmin edin neler neler yapabiliriz. Burada sadece 6 parti yok, bu partilere oy verenlerin iktidarı yok. Göreceksiniz, Allah şahit, nasıl biz, hangi partiden olursa olsun her ilçesine eşit şekilde hizmet eden büyükşehir belediyesi olmuşsak, aynı akıl memleketimizin her köşesine yayılacak. Memleketin her yerine eşit hizmeti sunacağız. Vicdanın temsilcisi, gerçekten güçlü, devlet aklı ile güzel duygularıyla ahlaki ve hak, hukuk, adalet kavramını en güçlü şekilde temsil eden Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz hep birlikte. İşte o zaman, Türkiye'nin yeni hükümeti bir kişinin, bir grubun, bir kesimin hükümeti olmayacak, hepimizin 86 milyonun hükümeti olacak" dedi. Konuşmasının ardından İmamoğlu, belediye başkanları ile birlikte Teleferik Meydanı, Haliç Spor Parkı, Silahtarağa Gençlik Parkı, Eyüpsultan Bölgesel İstihdam Ofisi'nin açılış kurdelesini kesti.