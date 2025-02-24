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        Haberler Bilgi Ekonomi İBB 2.000 TL RAMAZAN DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025: İBB’den 100 bin haneye kupon desteği! İBB Ramazan Desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        İBB'den 100 bin haneye 2.000 TL'lik Ramazan desteği! 2025 İBB Ramazan Kupon Desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. İhtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu mübarek ay, bu yıl 1 Mart'ta başlayacak. Geri sayım sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan'da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunulacağını duyurdu. Akabinde ise İBB 2.000 TL Ramazan Desteği başvuru tarihleri, şartları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, İBB Ramazan Desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 11:53 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:53
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        • 1

          Birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayı olan Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Mübarek aya sayılı günler kalırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan ihtiyaç sahibi aileleri ilgilendiren bir açıklama geldi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘’Ramazan’da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız.’’ dedi. Peki, İBB Ramazan Desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, İBB 2.000 TL Ramazan Desteği başvuru tarihleri, şartları hakkında detaylar…

        • 2

          İBB’DEN 100 BİN HANEYE 2 BİN LİRALIK RAMAZAN DESTEĞİ!

          İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan’da ihtiyaç sahibi hanelere 2.000 TL destek sağlanacağını duyurdu.

          İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘’Ramazan’da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız. Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda.’’ ifadelerini kullandı.

        • 3

          İBB RAMAZAN DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER?

          İBB tarafından sağlanacak 2 bin liralık Ramazan Desteği, ihtiyaç durumu tespit edilen ve gerekli koşullara sahip vatandaşlara verilecek.

          Ramazan Kupon Desteği başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        • 4

          Sosyal ve Ekonomik Destek Programı kapsamında verilen geçim sofra desteği, evlilik desteği ve yenidoğan desteği başvuru işlemleri sosyardim.ibb.gov.tr adresinden alınıyor.

          Buna göre, Ramazan Desteği başvurularının da bu adres üzerinden alınması bekleniyor. Konu ile ilgili İBB tarafından yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 5
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