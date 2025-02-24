İBB RAMAZAN DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER?

İBB tarafından sağlanacak 2 bin liralık Ramazan Desteği, ihtiyaç durumu tespit edilen ve gerekli koşullara sahip vatandaşlara verilecek.

Ramazan Kupon Desteği başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.