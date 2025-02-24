İBB 1532 memur alımı sonuçları 2025 sorgulama: İBB 1532 memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İBB 1532 memur alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere boş kadrolara açıktan atama yoluyla 1532 memur alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda adaylar, başvurularını 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Peki, İBB 1532 memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB 1532 memur alımı yazılı ve mülakat sınavı ne zaman? İşte 2025 İBB memur alımı sonuçları sorgulama ekranı, yazılı ve mülakat sınavı tarihleri hakkında bilgiler…
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere memur alımı başvuruları 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında alındı. Akabinde ise gözler İBB 1532 memur alımı başvuru sonuçları için gelecek açıklamalara çevrildi. Adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve her unvan için boş kadro sayısının beş katı kadar aday sınavlara çağrılacak. İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru adayları, yazılı ve uygulamalı sınavlara katılacak. Peki, İBB 1532 memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, yazılı ve mülakat sınavı ne zaman? İşte, 2025 İBB 1532 memur alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı…
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İBB 1532 MEMUR ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ve 432 memur alımı yapılacağı duyurulmuştu.
İBB 1532 memur alımı başvuruları, 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda e-Devlet üzerinden alınmıştı.
Sınava girmeye hak kazanan adaylar, KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 24 Şubat 2025 Pazartesi günü açıklanacak.
Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.
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İBB MEMUR ALIMI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İBB memur alımı başvuru sonuçları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfası www.ibb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.
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EN YÜKSEK ADAYDAN BAŞLANACAK
T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday; memur kadroları için sözlü sınava, İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadroları için yazılı ve uygulamalı sınava çağrılacak.
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SINAV GİRİŞ BELGESİ DÜZENLENECEK
Belediyeden yapılan açıklamada ‘’Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Kurumumuzca düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine https://www.turkiye.gov.tr üzerinden erişebilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.’’ ifadeleri kullanıldı. Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
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İBB MEMUR ALIMI YAZILI VE MÜLAKAT SINAVLARI NE ZAMAN?
a) İtfaiye Eri kadroları için yapılacak yazılı sınav 26 Şubat 2025 tarihinde, uygulamalı sınav ise 03 Mart 2025 - 24 Nisan 2025 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih/İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sınavlar saat 09.00'da başlayacak.
b) Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 27 Şubat 2025 tarihinde, uygulamalı sınav ise 28 Nisan 2025 - 15 Mayıs 2025 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih/İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sınavlar saat 09.00'da başlayacak.
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c) İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadroları için adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde sınav yapılacak.
d) Yazılı ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecek.
e) Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak.
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Sınav Konuları: Yazılı sınav
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
Uygulamalı sınav,
Zabıta memuru kadrolarına atanmak için; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
İtfaiye eri kadrolarına atanmak için; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
Memur kadroları için sözlü sınav, 03/03/2025 - 25/06/2025 tarihleri arasında; Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları: Sözlü sınav
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğinin ölçülmesini kapsar.
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SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
a) Memur kadrosu sınavında değerlendirme:
b) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecektir.
c) Zabıta memuru sınavında değerlendirme;
d) Yazılı sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
e) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
f) Sınavda değerlendirme; sınavın yazılı bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
g) İtfaiye eri sınavında değerlendirme;
h) Yazılı sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
i) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. j) Sınavda değerlendirme; sınavın yazılı bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
k) Adayların atamaya esas başarı puanı, ilgisine göre bu maddenin (f) veya (j) bendinde hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin https://www.ibb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
l) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
m) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
n) Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
o) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
p) Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. İlan Olunur.
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