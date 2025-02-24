MEB engelli öğretmen atama başvuru ekranı 2025: 1381 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen ataması yapılacak. 1381 engelli öğretmen atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Takvime göre, atama başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleşecek. Birinci aşamada ön başvuru yapılacak, sonrasında ise tercih başvurusunda bulunulacak. Adaylar, ilk aşamada atamaya esas belgeleriyle elektronik ortamda başvuruda bulunacaklar. Peki, 1381 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte, 2025 MEB engelli öğretmen atama başvuru ekranı ve şartları hakkında bilgiler…
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Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı. Duyuruya göre, 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen ataması yapılacak. Atama başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleşecek. Adaylar birinci aşamada belgeleriyle birlikte elektronik ortamda başvuruda bulunacak. Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada tercihte bulunabilecek. Peki, 2025 MEB engelli öğretmen atama başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte, 1381 engelli öğretmen atama başvuru ekranı, şartları ve sürece ilişkin detaylı bilgiler…
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1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN TAKVİM AÇIKLANDI
Millİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması için yürütülecek takvimi açıkladı.
"Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.
Bu kapsamda 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümlerine göre atama gerçekleştirilecek.
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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Başvurular, elektronik ortamda alınacak.
Buna göre, adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacak.
Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek.
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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Ön başvurular “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacak.
Ön başvurular sistem üzerinden gerçekleştirilecek olup adayların belge sunmak, ön başvurularını onaylatmak gibi başvuruya ilişkin nedenlerle il millî eğitim müdürlüğüne gitmelerine gerek bulunmamaktadır.
Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacak.
Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için ön başvuruda bulunacak.
Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında aynı alanda tercih yapılacak.
1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar başvuruda bulunamazlar.).
3. 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (EKPSS- Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,
4. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
7. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun 25’inci maddesinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
8. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
10. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
11. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A, B, C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,
12. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak şartları aranacaktır.
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ATAMALAR NE ZAMAN?
Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.
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ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?
Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar.