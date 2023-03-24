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I ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce

Türk alfabesinde h harfinden sonra, i harfinden ise önce gelen ı harfi; dilin ağız içinde geriye çekilmesi şeklinde çıkarılması nedeniyle kalın ünlüler arasında yer almaktadır. Dar ve düz ünlü harflerden bir tanesi olan ı harfi, birçok Türkçe kelimede de ilk harf olarak görev alabilmektedir. Peki, ı harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? I ile başlayan Türkçe kelimeler nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 24.03.2023 - 16:42 | Güncelleme: ABONE OL
I İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce I İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
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Harflerin kullanım sıklıkları açısından incelendiğinde, orta derecede kullanıma sahip harflerden bir tanesi olarak karşımıza çıkan ı ile başlayan kelimeler neler? I ile başlayan 4, 5 ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte tüm detaylar…

I Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde yer alan birçok harf ile kıyaslandığında, ı harfi ile başlayan kelimeler sayısının oldukça az olduğun söylemek yanlış olmayacaktır. “Irk” ve “ırz” gibi 3 harften meydana gelen kelimelerden “ışıklandırılmak” gibi on beş harfli kelimeler kadar, ı harfi ile başlayan kelimelerin toplam sayısı 300 kadardır.

Aşağıda sizler için hazırlamış olduğumuz ara başlıklarda 4, 5 ve 6 harften meydana gelen ve ı harfi ile başlayan kelimelerin detaylarını görebilirsiniz.

I İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede ı harfi ile başlayan ve 4 harf kullanılarak türetilmiş olan kelimelerin toplam sayısı 16’dır:

  • ığıl, ıhma, ılık, ılım, ırak, ırıp, ırki, ısıl, ısın, ıska, ışık, ışıl, ışın, ışkı, ıtır, ıtri.

I İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

İlk harfi ı olan ve 5 harften meydana gelen Türkçe kelimelerin sayısı 28’dir. Aşağıdaki listemizde bu kelimeleri bulabilirsiniz:

  • ığdır, ığrıp, ıhmak, ılgar, ılgaz, ılgım, ılgın, ılıca, ılıma, ıltar, ırama, ırgat, ırkçı, ırmak, ıskat, ıslah, ıslak, ıslık, ısrar, ıssız, ıstar, ışıma, ışkın, ıştır, ıtlak, ıtrah, ızgın, ızrar.

I İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede ı harfi kullanılarak oluşturulan ve 6 harfin yan yana getirilmesiyle türetilen kelime, kavram ve terimlerin sayısı 46’dır:

  • ıhlama, ıkınma, ıkıntı, ıklama, ılgama, ılıcak, ılıkça, ılımak, ılıman, ılımlı, ılınma, ılıtma, ırakça, ıraklı, ıramak, ırgama, ırksal, ırktaş, ısıcam, ısıdam, ısınış, ısınma, ısırık, ısırma, ısıtış, ısıtma, ıskaça, ıskota, ıskuna, ıslama, ıstıfa, ışığan, ışıkçı, ışıklı, ışılak, ışıltı, ışımak, ışınım, ışınlı, ışıntı, ışıtım, ışıtma, ıtırlı, ıttıla, ıydiye, ızgara.

I İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede i harfi, büyük olarak yazıldığında Türkçede olduğu gibi aynı şekilde yazılmaz ve “I” şeklinde yazıya dökülür.

  • Ice: Buz
  • Immortal: Ölümsüz
  • Infection: Enfeksiyon
  • Island: Ada
  • Injury: Zarar
  • Interesting: İlginç
  • Intelligence: Zekâ
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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