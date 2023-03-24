İ ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce

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Alfabede yer alan harflerin kullanım sıklıkları ile alakalı yapılan araştırmalar neticesinde, yüksek dereceye sahip harfler arasında kendine yer bulan i ile başlayan kelimeler hangileridir? İ ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar…

İ Harfi İle Başlayan Kelimeler

Dünyanın en zengin dillerinden bir tanesi olan ve Ural Altay dil ailesinin Altay koluna mensup olan Türkçede, i ile başlayan kelimelerin sayısı 2000’ yakındır. 3 harften meydana gelen “iki” ve “ilk” gibi kelimelerden, on beş harfin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş “ilişkilendirmek” sözcüğüne kadar birçok farklı kelimede ilk harf olarak i harfine rastlamak mümkündür.

İ İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede 4 harften meydana gelen ve i harfi ile başlayan kelimelerin sayısının 100’den fazla olduğu bilinmektedir ve bu kelimelerden bazıları şu şekildedir:

iade, iane, iare, iaşe, ibda, ibik, ibis, ibiş, ibne, ibra, ibre, icap, icar, icat, icaz, icra, içim, için, içiş, içit, içki, içli, içme, içre, idam, idea, idil, idol, iğde, iğne, iham, ihya, ikaz, iken, ikiz, ikna, ikon, ilaç, ilah, ilam, ilan, ilca, ilçe, ilga, ilgi, ilik, ilim, ilke, illa, ille, illi, ilme, ilmi, imal, imam, iman, imar, imdi, imge, imha, imla, imza, inam, inan, inat, ince, inci, indi, ineç, inek, inha, inik, iniş, inme, inşa, ipçi, ipek, ipka, ipsi, irap, irat, irca, irin, iris, irsi, isal, isim, isli, isot, işar, işba, işbu, işçi, işli, işte, işve, itap, itçe, itfa, itiş, itki, itme, ivgi, ivme, iyon, iyot, izaç, izah, izam, izan, izbe, izci, izin.

İ İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

İ harfi ile başlayan ve 5 harf kullanılarak oluşturulmuş Türkçe kelimelerin sayısı yaklaşık 200 kadardır. Bu kelimelerden bir kısmına aşağıdaki listemizden ulaşabilirsiniz:

iblağ, iblis, ibraz, ibret, ibrik, içeri, içici, içkin, içlem, içlik, içmek, içeri, içici, içkin, içlem, içlik, içmek, idrar, ifade, iffet, ifsat, iftar, iğdir, iğdiş, ihlal, ihlas, ihmal, ihraç, ikame, ikbal, ikdam, ikici, iksir, ilahe, ilahi, ilhak, ilham, ilhan, imalı, imame, imbat, imbik, inanç, incik, incil, incir, ithal, itham, itici, izabe, izafe, izafi, izale, izlem, izmir, iznik, izole, izzet.

İ İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede 200’den fazla kelime 6 harfli olup i harfi ile başlamaktadır. Bu kelimeler arasında öne çıkanlar ise şunlardır:

iadeli, ibadet, ibaret, ibibik, icraat, icracı, içecek, içilme, içimli, içinde, ifşaat, iftira, ikamet, ikilem, ikilik, ikinci, ikindi, ikizce, ikizli, iktifa, iletim, iletiş, iletki, iletme, imalat, imamet, inanış, inanlı, inanma, inatçı, inziva, ipekçi, ipekli, irkmek, ironik, irtica, irtifa, isimli, iskele, iskete, işitim, işitiş, işitme, işveli, italik, itenek, itibar, itidal, iyelik, iyicil, iyilik, izafet, izahat, izahlı.

İ İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Iron: Demir

Idea: Fikir

Illegal: Yasa dışı

Imagine: Hayal etmek

Import: İthalat

In: İçinde

Independent: Bağımsız

Inspire: İlham vermek

It: O veya onun

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut