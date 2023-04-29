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I ile başlayan erkek isimleri, az bir alternatif sunsa da mevcut isimlerin anlam zenginliği nedeniyle sık sık tercih edilir. Siz de yakın bir zamanda bir erkek bebeğiniz olacağını öğrendiyseniz I harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini inceleyebilirsiniz. I harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları arasından bir seçim yaparak, çocuğunuz için en doğru ismi bulabilirsiniz.

I ile Başlayan Erkek İsimleri

I ile başlayan erkek isimleri arasında henüz keşfedilmemiş ya da nadir bilinen isimler bulunmaktadır. Bunların yanı sıra geçmişten günümüze gelmeyi başarmış isimler de yer almaktadır. Pek çoğunun anlamı ise kahraman, yiğit, cömert, güçlü ve korkusuz kişi anlamına gelmektedir. Bu nedenle pek çok ailenin öncelik verdiği isimleri içinde barındırır. Eğer siz de bu kategoride yer alan isimleri merak ediyorsanız I ile başlayan erkek bebeği isim önerilerine göz atabilirsiniz.

I Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Ibra: Aklanma, beraat etme

Aklanma, beraat etme Idık: Mübarek

Mübarek Idıkut: Hükümdar oğlu

Hükümdar oğlu Ilbeyi: Osmanlı döneminde ileri gelen kişiler için kullanılan unvan

Osmanlı döneminde ileri gelen kişiler için kullanılan unvan Ilcan: Ağaç gövdesi

Ağaç gövdesi Ildır: Parıltı, ışıltı

Parıltı, ışıltı Ildız: Yıldız

Yıldız Ilgar: Hücum, akın

Hücum, akın Ilgaz: Akın, dört nala koşan, hücum

Akın, dört nala koşan, hücum Ilgazer: Ilgaz Dağları’nın kahramanı, yiğidi

Ilgaz Dağları’nın kahramanı, yiğidi Ilgı: Köken

Köken Ilgısoy: Köklü soy

Köklü soy Ilgıt: Yavaş yavaş esen rüzgâr, yel

Yavaş yavaş esen rüzgâr, yel Ilıcan: Her konuda ılımlı olan kimse

Her konuda ılımlı olan kimse Ilkutay: Kutsal ülke, kutsal şehir

Kutsal ülke, kutsal şehir Ilsu: Ülkenin bereketli suyu

Ülkenin bereketli suyu Ira: Öz, karakter

Öz, karakter Irak: Uzak

Uzak Iraz: Rıza gösteren, boyun eğen

Rıza gösteren, boyun eğen Irız: Yiğit kişi

Yiğit kişi Irşad: Doğru yolu gösteren, uyaran kişi

Doğru yolu gösteren, uyaran kişi Isra: Muhammed’in Miraç gecesinde bulunduğu hal

Muhammed’in Miraç gecesinde bulunduğu hal Işık: Aydınlık

Aydınlık Işıkalp: Işık saçan yiğit

Işık saçan yiğit Işıkay: ışık saçan ay

ışık saçan ay Işıker: Işık saçan yiğit, ışık askeri

Işık saçan yiğit, ışık askeri Işınbay: Zengin ve aydın kişi

Zengin ve aydın kişi Işınsoy: Aydınlık bir soya mensup

Aydınlık bir soya mensup Işıt: Aydınlat anlamında

Aydınlat anlamında Işıtan: Bilgisi ile çevresini aydınlatan

Bilgisi ile çevresini aydınlatan Işkın: Filiz

Filiz Itır: Yaprakları güzel kokan bir bitki türü

Yaprakları güzel kokan bir bitki türü Itri: Itır gibi güzel kokan

Itır gibi güzel kokan Izhar: Meydana çıkarma

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner