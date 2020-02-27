27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2 BİN 300 YILLIK TARİHE SAHİP
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 9 yıl önce başlatılan Sinop kent merkezindeki 2 bin 300 yıllık tarihe sahip olduğu vurgulanan Balatlar Yapı Topluluğu'nda kazı çalışmaları devam ediyor.
BİNLERCE ESER ORTAYA ÇIKARILDI
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'nun başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar on binlerce eser ortaya çıkarıldı.
ZEUGMA MOZAİKLERİNE BENZER MOZAİKLER
Kazı çalışmaları kapsamda 5 ve 6'ıncı yüzyıllar arasında tarihlenen Gaziantep ve Antakya Zeugma Antik Kenti'nin mozaiklerine benzer mozaikler, 7'inci yüzyıla ait mezar odaları ortaya çıkarıldı.
HZ. İSA'NIN ÇARMIHA GERİLDİĞİ HAÇ PARÇASININ MUHAFAZA EDEN TAŞ SANDIK
Kazı çalışmalarının başlamasından yaklaşık 4 yıl sonra 2013 yılında Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haç parçasının muhafaza edildiği tahmin edilen taş sandık da bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, şu açıklamayı yapmıştı: "Bu sandık kazı çalışmaları sırasında şimdiye kadar çıkan en önemli buluntu. Bu sandık içerisinde, muhtemelen bir kemik var veya kutsal bir kişinin sembolik bir mezarı bu. Üzerinde haç işareti bulunan bu parça taş dolgu içerisinden çıktı. Çıkan bu parçanın İsa'nın çarmıha gerildiği haccın bir parçası olduğunu düşünüyoruz."
'DÜNYANIN TAKİP ETTİĞİ BİR KAZI ÇALIŞMASI'
Sinop İl Kültür Turizm Müdürü Hikmet Tosun da, "Hz. İsa´nın, çarmıha gerildiği gerçek haçını içinde muhafaza etmiş olabilecek bir taş sandık bulundu. Hristiyan dünyası tarafından kutsal kabul edilen bir eser bu. Hatta Fener Rum Patriği Bartholomeos, heyetiyle buraya geldi ve inceleme yaptı. Sinop'ta; Ortodoks dünyasının, Rusya coğrafyasının, Yunanistan ve İtalya'nın takip ettiği bir kazı çalışması var" dedi.
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