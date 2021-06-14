Hyundai Assan, Türkiye’de ürettiği i10 ve i20 modellerine üçüncü bir ürün daha ekledi. Markanın SUV dünyasındaki en yeni temsilcisi durumunda olan ve B-SUV segmentinde konumlandırılan üçüncü model Bayon'un İzmit'teki fabrikada üretimine başlandığı açıklandı.
Yıllık 230 bin maksimum üretim kapasitesine sahip Hyundai Assan İzmit Fabrikası'nın, i10 ve i20’den sonra Bayon’u da hatlardan indirerek, Türkiye ve Avrupa yolları ile buluşturacağı belirtildi.
Avrupa pazarı için geliştirilen Bayon'un markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynayacağı da kaydedildi.
Yapılan açıklamaya göre, Hyundai Assan’ın bantlardan indirdiği diğer modeller ise 204 beygir motor gücüne sahip i20 N ve yarışçı N kostümüyle standart versiyonlardan ayrılan i20 N Line versiyonu oldu.
N logolarıyla güncel i20 modelinden ayrılan N Line versiyonunun, geniş hava girişli ön tamponu, yere basma kuvvetini artıran tavan spoyleri ve difüzörlü arka tamponuyla daha sportif bir sürüş hissi yaşattığı belirtildi.
Bugüne kadar Türkiye’de üretilmiş en hızlı otomobil unvanını elinde bulunduran i20 N'in ise 1.6 lt, 204 beygirlik turbo motoru ve dinamik teknolojik yenilikleri sayesinde 0-100 km/s arasını 6.2 saniyede tamamladığı bilgisi paylaşıldı. Otomobilin ulaşabildiği maksimum hız ise 230 km/s olarak açıklanıyor.
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