Öncelikle eklem ağrılarında iyileştirmede, ciltte ortaya çıkan yaşlanma belirtilerinde azalma sağlaması ve bağışıklık sistemine destek olarak güçlenmesini sağlamada en önemli yardımcı olarak görev alır. Hyaluronik asidin önemli olan faydası bağışıklık sistemi ile ilgilidir. Cilt yaşlanmasını geciktiren bir asit olması ile de etkili bir fayda sağlamaktadır. Hyaluronik asit, cilt kırışıklıklarını tedavi etmekte dolgu olarak kullanılan bir asit olarak da bilinir. Bu asit vücutta; epitelyal, konnektif ve sinir dokuları içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca gözdeki yumuşak dokular içerisinde ve vitröz sıvısı içinde de vardır. Hyaluronik asit, hiyalüronan ve hiyalüronat adında da bilinen dallanmayan uzun polisakkaritleri kapsayan glikoz aminoglarıdır. Birçok faydası olan Hyaluronik asit, bağ dokusu bozukluğu yaşayan kişilerde bir takım anormallikler taşımaktadır. Yüzün kırışması ve esnekliğini kaybetmesi bu nedenle oluşan belirtiler arasındadır.
Hyaluronik asidin faydaları nelerdir?
Hyaluronik Asit Hangi Besinlerde Bulunmaktadır?
Sebzeler: Köklü ve nişastalı sebzeler olan; Patates gibi nişastalı besinlerde; hyaluronik asit üretmesi açısından etkili olabilecek alım sağlanabilmektedir. Hyaluronik asidin sentezlenmesi için magnezyumda şarttır. Marul ıspanak, , yeşil fasulye, Brüksel lahanası karnabahar, gibi sebzelerden almanız mümkündür. Kepekli tahıllar, kahverengi pirinç, balkabağı, maya fasulye, gibi çinko içeren besinler hyaluronik asit içeren zengin besinler arasındadır.
Taze meyveler: C vitamini kaynağı olan portakal greyfurt, limon, gibi meyveler ile kabukları ve meyve suları C vitamini daha fazla içerir. Bu meyvelerden ayrı kivi, avokado, elma, ananas, armut, domates, şeftali, gibi magnezyum bakımında zengin meyveler de hyaluronik asit miktarını artırabilecek gıdalar arasında yer almaktadır.
Hayvansal gıdalar: En çok Hyaluronik asit içeren besinler arasında yer alan bu gıdalar; hayvanlarda da bu asidin bulunması nedeniyle daha fazla içeriğe sahiptirler. Özellikle kırmızı etler A vitamini içermesi ile de Hyaluronik asidi daha fazla karşılar.
Biber ve baharatlar: Askorbik asit olarak tanımlanan C vitamini; iyi bir hyaluronik asit kaynağıdır. Biberlerin her çeşidi de bu C vitamini açısından zengin içeriklidir. Maydanoz ve kişniş de C vitamini açısından önemlidir.
Soya ürünleri: Soya sütü gibi birçok soya ürünü hyaluronik asit bakımından zengin içeriğe sahiptir. Ayrıca soya sütünde bulunan çinko, demir ve magnezyum mineralleri kolay bir şekilde aside dönüştürülmektedir.
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