Huzurevindeki yangından kahreden haber!
İstanbul'da Maltepe Huzurevi'nde 9 Nisan'da meydana gelen yangından acı haber geldi. Feci olayda hastanelerde tedavisi devam eden 5 kişiden biri hayatını kaybetti
Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangının ardından hastanelerde tedavisi devam eden 5 kişiden biri hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'nde bulunan huzurevinde 9 Nisan'da meydana gelen yangında yaralanan veya dumandan etkilenen 27 kişinin 22'si taburcu edildi.
BİRİ ENTÜBE 4 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Hastanede tedavisi süren 1 kişi yaşamını yitirirken, biri entübe durumda olmak üzere 4 hastanın tedavileri sürüyor.