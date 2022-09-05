Husumetlisini vurdu! Başında sigara içti!

DHA

Karaman'da önceki gün saat 10.00 sıralarında Fenari Mahallesi 293'üncü Sokak'ta kan donduran bir olay meydana geldi. Hayrettin A. (58), evine doğru giderken 7 yıldır aralarında husumet olan Zekeriya K. (67) ile karşılaştı.

BİRİ BIÇAKLADI ÖTEKİ VURDU

DHA'da yer alan habere göre tarafların tartışması kavgaya döndü. Zekeriya K. üzerindeki bıçakla Hayrettin A.'yı 2 yerinden bıçakladı. Hayrettin A. da tabancayla Zekeriya K.'nin üzerine 4 el ateş etti.

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde Zekeriya K.'nin belindeki bıçağı, Hayrettin A.'nın da tabancayı çıkartıp tartışmaya başladığı görülüyor.

SİGARASINI YAKIP İZLEDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Zekeriya A., bıçakla saldırıp birlikte yere düştüğü Hayrettin A.'yı yaraladı. Hayrettin A. da tabancayla önce 2 el, ayağa kalktıktan sonra da yine Zekeriya K.'ye 2 el daha ateş etti. Hayrettin A. sigarasını yakıp bir süre yerde kanlar içinde yatan Zekeriya K.'yı izledi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan ikiliden Hayrettin A., dün gece taburcu olmasının ardından gözaltına alındı. Zekeriya K.'nin tedavisi sürüyor.