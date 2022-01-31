Husumetlisini bakkalda böyle vurdu

Haberler... Bakkalda dehşet kameralara böyle yansıdı! Silahını çıkardı ve...

İHA

İstanbul Şişli ilçesinde 19 yaşındaki genç, daha önce kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu. O anlar kameraya yansıdı.

Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde geçen ay meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Atakan G., semtte dolaştığı esnada husumetlisi olan gençle karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma esnasında Atakan G., kendisine silah doğrultan gençten korunmak için sokaktaki bir bakkala girdi.

Ancak ikili arasında tartışmanın devam etmesi üzerine Atakan G. parmağını sallayarak genci tehdit etti. Bunun üzerine silahlı genç, bakkal içerisine kaçan Atakan G.'nin bacaklarına ateş etti. Saldırganın kaçmasının ardından bakkal sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Emniyette 10 farklı suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

POLİS, SİLAHLA BİRLİKTE YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeyi aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Şişli polisi, saldırganın emniyette 13 farklı suçtan kaydı bulunan Emircan A. (19) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda saldırgan Emircan A., geçen hafta pazartesi günü Mecidiyeköy'deki bir sokak üzerinde olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürülen Emircan A., ifadesi alınarak sorgulandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Emircan A., çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.