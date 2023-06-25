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İstanbul'da husumetlisini av tüfeğiyle öldüren kişi, 2 gün sonra teslim oldu

İstanbul'da bir B.Y., aralarında alacak verecek meselesi olduğu M.K.'yi iş yerinde av tüfeğiyle öldürdü. Şüpheli 2 gün sonra polis merkezine giderek teslim oldu

Giriş: 25.06.2023 - 17:49 | Güncelleme: ABONE OL
Husumetlisini av tüfeğiyle öldüren şüpheli teslim oldu
DHA

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde husumetlisi M.K.'yi av tüfeğiyle öldüren B.Y. , iki gün sonra teslim oldu

Olay, geçen cuma günü akşam saatlerinde Muratpaşa Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, M.K., aralarında alacak verecek meselesi olduğu B.Y'.nin tekstil atölyesine gitti.

ÜSTÜNÜ BATTANİYE İLE ÖRTÜP, KAÇTI

İkili arasında kısa sürede tartışma çıktı. Tartışma sırasında B.Y. iş yerinde bulunan av tüfeğiyle M.K.'ya ateş etti. M.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli daha sonra M.K'nın cansız bedeni battaniyeyle örtüp iş yerini kapatarak kaçtı.

POLİS MERKEZİNE GİDEREK TESLİM OLDU

B.Y. bugün sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Ekipler B.Y'nin ifadesinin ardından iş yerine gittiğinde M.K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen M.K'nın yakınları sinir krizi geçirdi. M.K'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"YAKINLARI 2-3 GÜNDÜR ARIYORDU"

Mahallede esnaf olan Ömer Salta, "Kayıp şahsı 2-3 gündür yakınları arıyordu. Bugün de cesedi bulundu. Aile kamera görüntüleri bakıyordu polisle birlikte. Biz şahsı tanımıyorduk" dedi.

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