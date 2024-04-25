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        Haberler Gündem 3. Sayfa Husumetlisine kurşun yağmuru! "Konuşmak" için buluşma cinayetle bitti - Rize haberleri

        Husumetlisine kurşun yağmuru! "Konuşmak" için buluşma cinayetle bitti!

        Rize'de, tartıştığı husumetlisi 30 yaşındaki Orhan Kork'u tabanca ile öldüren 21 yaşındaki Celal Köroğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Cinayet sonrası kaçarken kendisine yardım ettiği öne sürülen aynı yaştaki arkadaşı S.C.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Katil zanlısı Köroğlu, ilk ifadesinde, "Konuşmak için buluşmuştuk. Tartışma sırasında ateş ettim. Çocuğunun babasına sarıldığını görünce korktum, kaçtım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:29 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:29
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        Husumetlisine kurşun yağmuru! "Konuşmak" için buluşma cinayetle bitti!
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        Rize'de olay, önceki gün Merkez ilçesine bağlı Küçükçayır köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Orhan Kork (30), olaydan bir süre önce katıldığı bir düğünde tartıştığı husumetlisi Celal Köroğlu'nun (21) konuşma teklifini kabul edip, aracı ile köye gitti.

        HUSUMETLİYE 7 KURŞUN

        Hayatını kaybeden Orhan Kork, 30 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Orhan Kork, 30 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre burada Kork ile Köroğlu yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Köroğlu, belinden çıkardığı tabanca ile Kork'a 7 el ateş edip, kaçtı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Katil zanlısı Celal Köroğlu tutuklandı.
        Katil zanlısı Celal Köroğlu tutuklandı.

        Ağır yaralanan Orhan Kork, ambulansla kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kork, dün Küçükçayır köyünde toprağa verilirken, kaçan şüpheli Celal Köroğlu ile kendisine yardım eden arkadaşı S.C.K., yakalanarak gözaltına alındı.

        "KONUŞMAK İÇİN BULUŞMUŞTUK"

        İlk sorgusunda suçunu itiraf edip, "Konuşmak için buluşmuştuk. Tartışma sırasında ateş ettim. Çocuğunun babasına sarıldığını görünce korktum, kaçtım" diyen Celal Köroğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Diğer şüpheli de S.C.K. da adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı.

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