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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğün cinayetle bitti: Husumetlilerin kavgasında 1 ölü, 1 yaralı - Son dakika haberler

        Aksaray'da husumetliler düğünü kana buladı: 1 ölü, 1 yaralı

        Aksaray'da düğünde karşılaşan husumetlilerin tartışması cinayetle sonlandı. Düğünü kana bulayan olayda, Dursun Canlı tabancayla vurularak öldürüldü, arkadaşı yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:54 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:58
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        Husumetliler düğünde karşılaştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Aksaray'da husumetlilerin düğündeki tartışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5201 Sokak'ta evin önünde yapılan düğünde meydana geldi.

        Dursun Canlı (38), arkadaşı Ayhan Alyanak (35) ile bir arkadaşının düğününe gitti. Burada aralarında daha önceden husumet bulunan kişi ya da kişilerle karşılaşınca kavga çıktı.

        BİRİ GÖĞSÜNDEN DİĞERİ KOLUNDAN VURULDU

        Düğündekiler kavgaya ayırdı. Otomobillerine binmek için gittikleri sırada tabancayla ateş edilmesi sonucu Dursun Canlı sağ göğsünden, Ayhan Alyanak da kolundan yaralandı.

        5 ÇOCUK BABASI HASTANEDE KURTARILAMADI

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 5 çocuk babası Canlı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis, kaçan saldırgan ya da saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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