Kadına çarpıp, 300 metre aracın tavanında sürükledi

Karaman'da S. Y., adliye önünde konuşmak için kendisine doğru gelen husumetlisi Merve Şakır'a otomobiliyle çarpıp yaklaşık 300 metre aracın tavanında sürükledi. Fren yaparak Şakır'ı akaryakıt istasyonu içerisinde düşüren otomobilin sürücüsü S. Y., daha sonra genç kadının sol ayağının üzerinden geçerek kaçtı. Merve Şakır'ın, otomobilin üzerinde bulunduğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre Merve Şakır, aralarında husumet bulunan S.Y. ile adliye önünde konuşmak istedi. Merve Şakır, S.Y.'nin bulunduğu otomobile doğru yürürken, bir anda gaza basan sürücü, kendisine doğru gelen genç kadına çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI!

S.Y., bu kez de otomobil ile Şakır'ın sol ayağının üzerinden geçerek kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının tedavisi devam ederken, polis, olay yerinden kaçan S.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Merve Şakır'ın otomobilin üzerinde sürüklendiği anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.