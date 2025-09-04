Habertürk
        Husiler, Kudüs'ün batısını vurduklarını duyurdu

        Husiler, Kudüs'ün batısını vurduklarını duyurdu

        Yemen'deki Husiler, Kudüs'ün batısında İsrail'e ait "önemli ve hassas" bir hedefi hipersonik balistik füzeyle vurduklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 05:49 Güncelleme: 04.09.2025 - 05:50
        Husiler, Kudüs'ün batısını vurduklarını duyurdu
        Husilerden (Ensarullah Hareketi) yapılan yazılı açıklamada, "Füze güçlerimiz işgal altındaki Kudüs'ün batısında düşman İsrail'e ait önemli ve hassas bir hedefe 'Filistin 2' hipersonik balistik füzeyle operasyon gerçekleştirdi. Operasyon amacına başarıyla ulaştı ve milyonlarca siyonistin sığınaklara kaçmasına neden oldu." ifadeleri yer aldı.

        Hedefin detaylarına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı insansız hava araçlarının da işgal altındaki Hayfa bölgesinde "hayati önem taşıyan bir İsrail hedefini" vurduğu, bu operasyonun da başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre açıklamada, söz konusu saldırıların, "Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım ve açlık suçlarına yanıt olarak ve İsrail'in Yemen'e yönelik saldırganlığına karşılık ilk müdahalenin bir parçası olarak" gerçekleştirildiği kaydedildi.

        İran destekli Husiler, dün sabah da İsrail'in başkenti Tel Aviv bölgesinde "hassas hedefleri iki füze vurduklarını" açıklamıştı.

        İsrail ordusu ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Yemen'den atılan füzenin havada engellendiği bilgisini vermişti.

        Yemen'deki Husiler, İsrail'in 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve 9 bakanın öldürülmesinin ardından bu ülkeye yönelik askeri saldırıları artıracaklarını duyurmuştu.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

