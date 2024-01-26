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        Haberler Dünya Husiler Kızıldeniz'de İngiliz petrol gemisine saldırdı

        Husiler Kızıldeniz'de İngiliz petrol gemisine saldırdı

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde "İngiltere'ye ait petrol gemisi"ni hedef aldıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 23:33 Güncelleme: 26.01.2024 - 23:33
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        Husiler İngiliz petrol gemisine saldırdı
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        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Aden Körfezi'nde Husi güçlerinin düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi.

        "İngiltere'ye ait" petrol gemisi "Marlin Luanda"nın hedef alındığını belirten Seri, tankerin gemisavar füzelerle vurulduğunu ve isabet alan gemide yangın çıktığını kaydetti.

        Seri, "saldırı, zulme uğrayan Filistin halkının intikamı, Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimize destek ve dayanışma ile ABD ve İngilitere'nin ülkemize yönelik saldırılarına karşılık düzenlendi" ifadelerini kullandı.

        Husilerin, İsrail'in deniz yollarına Kızıldeniz ve Umman Denizi'nden "ambargo uyguladıklarını" dile getiren Seri, Gazze için ateşkes ilan edilip, Filistinlilere uygulanan ilaç ve gıda girişine izin verilene kadar "askeri operasyonlara" devam edeceklerini vurguladı.

        İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO) Yemen açıklarında bir geminin vurularak alev aldığı konusunda uyarırken, isabet alan geminin adı belirtilmedi.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise USS Carney adlı savaş gemisine Husi milisler tarafından gemisavar füze atıldığını, ancak füzenin USS Carney tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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        #Husiler
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