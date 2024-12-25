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        Haberler Dünya Husiler: İsrail'in orta kesimindeki askeri bir hedefi süpersonik füzeyle vurduk | Dış Haberler

        Husiler: İsrail'in orta kesimindeki askeri bir hedefi süpersonik füzeyle vurduk

        Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in orta kesimindeki Yafa kentinde askeri bir hedefi, süpersonik füzeyle vurduklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 13:08 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:08
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        Husiler: İsrail'deki tesisi vurduk
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        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine bağlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Yafa kentindeki bir askeri noktayı hedef aldıklarını bildirdi.

        Söz konusu hedefi "Filistin 2" adını verdikleri süpersonik füzeyle vurduklarını paylaşan Seri, operasyonun başarıyla tamamlandığını dile getirdi.

        Filistin direnişine destek amaçlı İsrail'e yönelik saldırılarının durmayacağını yineleyen Seri, Gazze'ye saldırılar duruncaya kadar ve abluka kalkana dek, bunu sürdüreceklerini kaydetti.

        Yahya Seri, dün de sesten hızlı balistik bir füzeyle, İsrail'in orta kesimindeki Yafa kentinde bulunan askeri bir hedefi başarıyla vurduklarını açıklamıştı.

        İsrail devlet televizyonu KAN ise konuyla ilgili haberinde, Yemen'den atıldığı belirtilen bir füzeden dolayı Tel Aviv'de sığınaklara hızla girmeye çalışan 9 kişinin yaralandığını duyurdu.

        KAN, iki günde, sabah saatlerinde yaşanan saldırıda balistik füzenin İsrail hava sahasına girmeden düşürüldüğünü paylaştı.

        Televizyon kanalı, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 4. kez, "siyasi düzeyde, Yemen'e yönelik yeni bir saldırının ele alındığını" da aktardı.

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        #israil
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