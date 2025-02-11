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        Haberler Dünya Husiler: İsrail'e saldırılara hazırız | Dış Haberler

        Husiler: İsrail'e saldırılara hazırız

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bir yanıt olarak İsrail'e saldırılar düzenleyen Husiler, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesle birlikte saldırılarını durdurmuştu. Husilerin Lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'in savaşa dönmesi hâlinde saldırılarına devam edeceklerini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 22:24 Güncelleme: 11.02.2025 - 22:24
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        Husiler: İsrail'e saldırılara hazırız
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık olarak İsrail'e füzeli saldırılar düzenleyen Husiler, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasıyla birlikte saldırılarını durdurdu.

        Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, İsrail'in savaşa dönme ihtimali ortaya çıkınca bir açıklama yaptı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara başlaması hâlinde kendilerinin de saldırıları başlatacağını açıklayan Husi "Ellerimiz tetikte, İsrail Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırırsa biz de derhâl cevap vereceğiz." dedi.

        İsrail'in Kudüs'te bulunan kutsal mekânları ele geçirmek istediğini belirten Husi, Filistinlilerin topraklarından çıkartılması projesinin de bu planın bir parçası olduğunu ifade etti.

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