Husiler: ABD'nin uçak gemisini vurduk

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, son birkaç saat içinde ABD'nin Yemen'e 47 hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Bu saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirttiği saldırıya ilişkin Seri, şu ifadeleri kullandı:

"Kızıldeniz'in kuzeyinde ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman ve savaş gemilerini, 18 balistik ve seyir füzesi ile bir İHA'yla hedef aldık."

Seri, Husilerin, Yemen'i hedef alan saldırıya karşılık Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki ABD savaş gemilerinin tümünü hedef almaktan asla tereddüt etmeyeceğini vurguladı.

Gazze Şeridi'ne yardımların ve temel ihtiyaçların girişine izin verilinceye kadar deniz bölgesindeki engellemenin devam edeceğini belirten Seri, İsrail'e karşı deniz ablukası uygulamayı ve ilan edilen operasyon bölgesinde İsrail gemilerini engellemeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

AA'nın haberine göre; Husiler, saldırılarına devam ettiği sürece deniz seferlerindeki engellemelerinin ABD'yi de kapsayacağını belirtti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydeden Husi, bu saldırının, askeri yeteneklerini baltalama hedefine ulaşamayacağını iddia etti.

ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını aktardı.

Husi, ABD ordusunun denizi savaş alanına dönüştürmesinin uluslararası seyrüseferi etkilediğini vurgulayarak, denizcilikte kimin tehlike oluşturduğunu bilmenin devletlerin görevi olduğunu ifade etti.

Husiler, ABD’ye ait savaş uçaklarının, Kasım 2023'te ele geçirdikleri İsrail gemisi "Galaxy Leader"ın komuta kabinine yönelik iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalı, ABD’nin alıkonulan İsrail gemisi "Galaxy Leader"in komuta kabinini hedef aldığını aktardı.

Husiler, saldırıya ilişkin başka detay vermezken, ABD veya İsrail tarafından konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Walla gazetesinde 19 Kasım 2023'te yayınlanan haberde, Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrailli bir şirketin ortağı olduğu "Galaxy Leader" gemisinin Kızıldeniz'de ele geçirdiği belirtilmişti.

İsrail'in Walla gazetesinde yer alan haberde, Yemen'de Husilerin ele geçirdiği gemide İsrail vatandaşı bulunmadığı ifade edilmişti.

Husiler, Umman’ın arabuluculuğuyla Galaxy Leader gemisinin 25 mürettebatını geçen ocak ayında serbest bırakmıştı.

TRUMP'TAN "BÜYÜK SALDIRI" TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından dün yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD'NİN SALDIRILARINDA ÖLÜ SAYISI 53'E ÇIKTI

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin başkent Sana ile çeşitli vilayetlere düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısının 53'e yükseldiğini duyurdu.

Husilere ait sözde Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırılarda aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 53 kişi öldü, 9'u kadın ve çocuk olmak üzere 98 kişi yaralandı.

Açıklamada, ABD'nin saldırısı ve başkent Sana ile çeşitli vilayetlerdeki sivil hedeflerin vurulması kınanırken, saldırılar, "ABD'nin suç dolu siciline eklenen tam teşekküllü savaş suçları" olarak nitelendirildi.

RUBIO, DÜNYAYA "İYİLİK" YAPTIKLARINI SAVUNDU

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yemen'de Husilere karşı başlattıkları saldırılarla "tüm dünyaya iyilik yaptıklarını" savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio, CBS News kanalının "Face the Nation" programına verdiği mülakatta güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Rubio, Yemen'deki Husilerin son 18 ayda ABD donanmasına 174 kez ticari gemilere ise 145 kez saldırı düzenlediğini belirterek, Husilerin, Kızıldeniz'den hangi gemilerin geçip hangilerinin geçmeyeceğini kontrol etmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Rubio, Husilerin "bunu yapma kabiliyetleri kalmayana kadar" ABD'nin Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırılarının süreceğine işaret etti.

Eski Başkan Joe Biden yönetiminin yaptığı tek şeyin saldırıya karşılık vermek olduğunu dile getiren Rubio, "Bu adamları ve onların küresel deniz taşımacılığını vurma kabiliyetlerini defederek tüm dünyaya iyilik yapıyoruz." açıklamasında bulundu.