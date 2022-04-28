FIBA Avrupa Kupası Finali’nde Reggio Emilia’yı iki maç sonunda geçerek kupanın sahibi olan Bahçeşehir Koleji’nde Başkan Hüseyin Yücel maçın ardından konuştu. Çok mutlu olduklarını söyleyen Yücel, “Maçtan önce çok heyecanlıydık, şu anda aşırı mutluyuz. 2 sene önceden yarım kalan bir hikaye var dedik ve kupayı getireceğiz dedik. Ülkemize kupayı getirdik. Önümüzdeki hafta bayram. Çifte bayram yaşattığımız için çok mutluyuz. Bu hikayeyi burada çok güzel neticelendirdik. Burada salondaki tüm taraftarlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde Bursa’nın ve Efes’in de maçları devam edecek. Onlara da başarılar diliyorum. Adım adım gitmek istiyoruz ve yazın güzel bir programla, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde güzel bir program başarmak istiyoruz. 5 yıldan bu yana ilk kez böyle bir tribün önünde oynadık. Galibiyette en büyük katkı onlarındır. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.
"TÜRK MİLLETİNE ARMAĞAN OLSUN"
Bahçeşehir Koleji’nde Kaptan Oğuz Savaş konuştu. Çok mutlu olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Oğuz Savaş, “Çok mutluyuz. Bugüne kadar çok çalıştık, hak ettiğimizin de karşılığını aldık. Hak ettiğimiz bir kupayı kazandık. Tarifi yok. Buraya kadar gelen herkese, ekranda destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün Türk milletine ve Bahçeşehir Ailesi’ne bu kupa armağan olsun” açıklamasını yaptı.
"İNANDIK BAŞARDIK"
Bahçeşehir Koleji’nde Başantrenör Erhan Ernak, açıklamalarda bulundu. Maçı çok istediklerini ve bunu başardıklarını söyleyen Ernak, “İlk maçta deplasmanda, sahasında yenilmemiş bir takımla karşılaşmıştık ve bu 1 hafta boyunca dersimize çok ciddi çalıştık. Başarılı olduk. Burada 13 bin 500 taraftar ve evlerinde bizi destekleyenler, bizim sahadaki 6. oyuncumuz oldu. Atış kaçırdık, savunma hatası yaptık ama moralimiz bozulmadı, bizi motive ettiler. Özel bir teşekkürü hak ediyorlar. Başkanımız, yönetimimiz Şampiyonlar Ligi ve Euroleague’e kadar giden hedeflerini her zaman açıklıyorlar. Biz teknik ekip olarak içinde bulunduğumuz her organizasyonda iddialı olacağız. Her yarışmada varız” ifadelerini kullandı.
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