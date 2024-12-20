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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hüseyin Yücel'den Sergen Yalçın açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Hüseyin Yücel'den Sergen Yalçın açıklaması!

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, ocak ayında yapacakları transferle sezonu iyi yerde bitireceklerine inandıklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 23:51 Güncelleme: 20.12.2024 - 23:51
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        Yücel'den Sergen Yalçın açıklaması!
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı adayı da olan Yücel, İzmir'deki bir otelde Ege Bölgesi'ndeki taraftar derneklerinin temsilcileriyle buluştu. Burada konuşan Yücel, Beşiktaş davasından vazgeçmeyeceklerini ve icraat yapacaklarını söyledi.

        Beşiktaş'ın finansal dengesini sağlayacaklarını, takımı yeni transferlerle destekleyeceklerini, profesyonel icra kurulu oluşturacaklarını ve ekstra gelir yaratacak projeler üreteceklerini ifade eden Yücel, Akatlar Projesi'ni hayata geçireceklerini ve altyapıya önem vereceklerini dile getirdi.

        Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlığın kendisine kaldığını anımsatan Yücel, "Normal şartlar altında herhangi bir seçime gitmeksizin 6 ay boyunca mayıs sonuna kadar çok rahat bir şekilde bu şanlı ve bu onurlu görevi yürütebilirdim. Ben ve arkadaşlarım, yönetim kurulunu toplayarak "topal ördek olmak istemiyoruz, demokratik şekilde tüm camianın, tüm genel kurul üyelerinin onayını alaraktan bir başkan ve yönetim kurulu olaraktan devam etmek istiyoruz' diyerek olağanüstü seçime gittik. Yeri geldi bize darbeci ilan ettiler, 'kalkışma yaptı' dediler ama böyle bir şey zaten söz konusu değil. Eğer darbeci gibi bir kimliğim olmuş olsa herhalde en demokratik darbeci olurum." dedi.

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        Yücel, Serdar Adalı'dan mayıs ayında adaylığını açıklamasını beklediğini fakat kulüpteki zorlu sürece rağmen aday olduğunu dile getirdi.

        Beşiktaş'ın iki adaylı bir seçime gitmesinin son derece demokratik olduğuna işaret eden Yücel, şöyle devam etti:

        "Hayallerimiz çok büyük. En büyük hayalimiz artık Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlı'nın yitirilmiş umutlarını tekrardan yeşertmek. Kimsenin umudu kalmamış. Ocak ayında yapacağımız birkaç takviyeyle beraber sezonu en iyi yerde bitireceğimizden hiçbir şüphem yok. Adalı'nın propaganda yapmasına gerek yok. Sadece iki söylemi yeterli. 'Bir bu bizim Hüseyin, Hasan'ın devamı, sen orada değil miydin?' demesi yeterli. İkincisi de 'üç defa aday oldum dördüncü kez geliyorum, ya sizin Allah'ınız yok mu? Bir kere de beni seçin be kardeşim' demesi yeterli. Onun dışında herhangi bir vaat proje sunmasına da gerek yok."

        "İLK SERGEN YALÇIN'LA MASAYA OTURACAĞIZ"

        Yücel, transferin sadece hocaya bırakılmayacak kadar önemli bir mevzu olduğunu, icra kurulu ve ortak akılla çalışacaklarını anlattı.

        Sergen Yalçın'ın kendilerinin seçim propagandası haline döndüğü algısının oluştuğunu kaydeden Yücel, "Beşiktaş 121 yıllık bir camia, sadece Sergen Hoca'ya kalmadı ve sadece Sergen Hoca yok. Sonuçta Beşiktaş'ın A, B, C, D, E planları mevcuttur. Sergen Hoca'yla sene başından itibaren çalışmak istiyordum ama kısmet olmadı, başkan kabul etmedi. Önümüzdeki süreçte ilk Sergen Hoca'yla oturacağız. 'Şartlarım var' dedi, ben de 'Beşiktaş'ın da şartları var ve bu şartlar sadece tek taraflı değil' diyorum. İnşallah ortak bir zeminde beraber yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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