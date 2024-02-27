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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Hüseyin Rahmi'nin 'Cadı'sı sinemaya geliyor

        Hüseyin Rahmi'nin 'Cadı'sı sinemaya geliyor

        Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından esinlenerek Erman Bostan'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği, Furkan Andıç ile Buse Meral'in başrolleri paylaştığı 'Cadı' filmi 26 Nisan'da vizyona girecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 14:58 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:58
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        Hüseyin Rahmi'nin 'Cadı'sı geliyor
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        Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından ilhamla beyazperdeye aktarılan, katmanlı hikayesi ile birçok temayı içinde barındıran ‘Cadı’ filmi 26 Nisan’da sinemaseverlerle buluşacak.

        Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş günlerinde, genç bir dul olan Fikriye’nin zorla evlendirildiği Naşit Nefi Efendi ve yaşadığı köşk hakkındaki Cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gelişen gerilim dolu olayların anlatıldığı filmden dikkat çekici ilk teaser ve afiş paylaşıldı.

        Naşit Nefi Efendi’ye Furkan Andıç’ın, Buse Meral’in de Fikriye’ye hayat verdiği ‘Cadı’nın kadrosunda ayrıca Çağdaş Onur Öztürk, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Manolya Maya, Hüseyin Soyaslan, Cengiz Orhonlu, Dilara Duman, Yağız Ata Dinçer, Ekin Pasvanoğlu ve Türk Sineması’nın usta isimlerinden Nur Sürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

        WOW STUDIOS yapımıyla gerçekleşen filmin müziklerinde ise Ercüment Orkut, Cem Tuncer, Sabina Khujaeva imzası bulunuyor.

        Psikolojik gerilimi yüksek, sürükleyici hikayesiyle ‘Cadı’ 26 Nisan’da A90 Pictures dağıtımıyla sinemalarda...

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        #hüseyin rahmi gürpınar
        #cadı
        #Erman Bostan
        #furkan andıç
        #buse meral
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