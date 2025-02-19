Hüseyin Göçek'ten yabancı hakem sözleri!

"YABANCI HAKEM GELME KAPISI AÇILMIŞ OLDU"

Hüseyin Göçek, alınan bu kararın ardından diğer takımların da maçlarına ‘yabancı hakem’ isteme hakkının oluştuğunu belirterek, "Yabancı hakem gelme kapısı açılmış oldu. Daha ligin bitmesine 13 hafta var. Daha çok puan kayıpları yaşanabilir ya da puanlar eşitlenebilir. O zaman Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bir Anadolu takımıyla oynadığı maça da mı yabancı hakem gelecek. Küme düşmedeki takımlar da yabancı hakem isteyecek. Bu iş içinden çıkılmayacak bir durum alacak. Herkes ‘niye bana yabancı hakem gelmiyor?’ diye sorma hakkını alacak" şeklinde konuştu.