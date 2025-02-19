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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Hüseyin Göçek'ten yabancı hakem sözleri! - Futbol Haberleri

        Hüseyin Göçek'ten yabancı hakem sözleri!

        FIFA kokartlı eski hakem Hüseyin Göçek, Galatasaray - Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yönetmesine ilişkin alınan kararın üzüntü verici olduğunu ve bu karardan Türk hakemlerin bilinçaltının da olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:45 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:53
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        • 1

          FIFA kokartlı eski hakem Hüseyin Göçek, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yönetmesine ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı kararı değerlendirdi.

        • 2

          "ÜZÜNTÜ VERİCİ"

          Bu kararı üzüntüyle karşıladığını dile getirerek sözlerine başlayan Göçek, "Gönlümüzden geçen bu tür maçları Türk hakemlerin yönetmesi. Bir yabancı hakemin gelip Türkiye’de görev alması üzüntü verici. Bu karardan sonra Türk hakemlerinin bilinçaltlarında da olumsuzluk olur. Her şeyden önce yurt dışındaki bakış açısı farklı olacak. UEFA ve yurt dışı basını bundan sonra bu maçları yönetecek kapasitede Türk hakemi olmadığını düşünecekler. O tescillenmiş oldu" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "BİZ KENDİ İNSANIMIZA GÜVENMEZSEK..."

          Hüseyin Göçek, ‘derbiye yabancı hakem’ kararından sonra FIFA kokartlı Türk hakemlerin Avrupa maçlarında görev almasının daha da zorlaşacağını savundu. Göçek, "Biz kendi insanımıza güvenmezsek, Avrupa’daki insanın bize güvenmesini bekleyemeyiz. Bizim jenerasyon FIFA hakemleri, UEFA’da her etapta görev alıyorduk. Maalesef o günlerden buraya geldik. Şimdi sadece Halil Umut Meler bizi üst düzey maçlarda temsil edebiliyor. Son 32 ve 16 turlarında sadece Halil Umut Meler görev yapabiliyor" diye konuştu.

        • 4

          "HAKEMLER MAÇ AYIRT ETMEZ"

          Türk hakemlerin Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetmek istemediğine dair kamuoyunda çıkan haberlere de değinen FIFA kokartlı eski hakem, "Bir hakem bütün maçları yönetmek ister. Derbi biraz daha farklı tabii ama tüm maçlar hakemler için aynıdır. Hazırlıklarını yapıp, müsabakayı yönetmek isterler. Hakemler maç ayırt edemez" cümlelerine yer verdi.

        • 5

          "YABANCI HAKEM GELME KAPISI AÇILMIŞ OLDU"

          Hüseyin Göçek, alınan bu kararın ardından diğer takımların da maçlarına ‘yabancı hakem’ isteme hakkının oluştuğunu belirterek, "Yabancı hakem gelme kapısı açılmış oldu. Daha ligin bitmesine 13 hafta var. Daha çok puan kayıpları yaşanabilir ya da puanlar eşitlenebilir. O zaman Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bir Anadolu takımıyla oynadığı maça da mı yabancı hakem gelecek. Küme düşmedeki takımlar da yabancı hakem isteyecek. Bu iş içinden çıkılmayacak bir durum alacak. Herkes ‘niye bana yabancı hakem gelmiyor?’ diye sorma hakkını alacak" şeklinde konuştu.

        • 6

          "55 YIL SONRA YABANCI HAKEM GELECEK"

          Yabancı hakemin ilk kez 1964-1965 sezonunda Türkiye’ye geldiğini hatırlatan Göçek, "5 sene boyunca haftada 2-3 maça yabancı hakem gelmiş. Bu durum 1970’de Hasan Polat federasyon başkanı olana kadar devam etmiş. Hasan Polat başkan olduktan sonra ‘kesinlikle yabancı hakem Türkiye’ye gelmeyecek’ diye bu olayı kapatmış. O günden beri Türk hakemi yönetiyordu. 55 sene sonra Türkiye liglerine yabancı hakem gelecek. Ben bir Türk hakemi olarak üzülüyorum" açıklamasını yaptı.

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