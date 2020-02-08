Süper Lig´in 21´inci haftasında Gençlerbirliği- Trabzonspor mücadelesinden konuk takım 2-0 galip ayrıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Çimşir, Sörloth´un kırmızı kart pozisyonunun sorulması üzerine, "Pozisyonun öncesinde faulü bizim atmamız gerekirken, hakemin vermediği bir faul, sonrasında bize kırmızı kart olarak geri dönüyor. Oyunculara biraz daha sakin olması gerektiğini sahada kalmak için mücadele etmemiz gerektiğini söyledim. Hakemin de oyunu oraya getirmeye gerek yoktu. Tabi önemli bir oyuncuyu kaybettik, tabi bundan sonrasında onların da bizim de Trabzonspor oyuncularının hepsinin sahada kalmak için daha çok mücadele etmeleri gerektiğini " dedi.

Penaltı pozisyonunda ise Hüseyin Çimşir, "Penaltı. Direkt tabanı var. Benim tarafımdan bakıldığı zaman net bir penaltı" diye konuştu.