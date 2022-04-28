"Gelmeyenleri fırçalayacağım!"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Usta oyuncular Hüseyin Avni Danyal ve Başak Daşma'ı aynı sahnede buluşturan "Kelepçe Kullanma Kılavuzu"nun galası gerçekleştirildi.
"MUTLUYUZ"
Oyun sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan usta oyuncular, "Çok mutluyuz. İlk defa birlikte çalıştık. Dil ve tempomuz çok uyumlu oldu ve ortaya güzel bir oyun çıktı." dedi.
Hüseyin Avni Danyal’ı bu özel gününde Başak Gümülcüoğlu, Arda Anarat, Uğur Arslan, Mehmet Yılmaz Ak ve Yiğit Kalkavan yalnız bırakmadı.
Deniz Çakır, Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Gonca Gül Sunar, Ezgi Gör, Pervin Bağdat gibi birçok ünlü isim de ilk gösterime katılarak, usta oyunculara destek oldu.
"GELMEYENLERİ FIRÇALAYACAĞIM!"
Muhabirlerin, "Uraz Bey ve Pınar Hanım’ı göremedik. Neden gelemediler?" sorusu üzerine Danyal, "Herkesin kendi planı olabilir. Gelmeyenleri bir kağıda yazacağım ve onları sette fırçalayacağım!" diyerek, gösterime gelemeyen oyuncu arkadaşlarına takıldı.
"SET DEĞİL EV KAZASI"
Hüseyin Avni Danyal, alnındaki morluğun sebebini soran muhabirlere ise, "Set kazası değil. Evde ufak bir kaza oldu. Önemli bir şey yok." yanıtını verdi.
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