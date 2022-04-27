Galası yapıldı

Yaptıklarından emin bir kadın ile mesleğinden kurtulmanın derdinde bir adamın anlatıldığı 'Kelepçe Kullanma Kılavuzu'nun gala gösterimi yapıldı. Görünenlerin gerçek mi yoksa illüzyon mu diye irdelendiği bir sorguda, Başak Daşman canlandırdığı zeki kadın karakteriyle seyircileri büyülerken, hayat verdiği inatçı polis karakteriyle Hüseyin Avni Danyal, tiyatroseverlerden tam not aldı.
Oyun sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başak Daşman ve Hüseyin Avni Danyal, ilk gösterimi 25 Nisan’da yapılan oyuna ilginin yoğun olduğundan bahsederken, uzun zaman sonra sahnede olmayı ve tiyatro yapmayı özlediklerini ifade ettiler. Yaklaşık iki aydır oyuna hazırlandıklarını belirten Danyal ve Daşman, "Yönetmenimiz Serkan Üstüner ile beraber üçümüz yoğun bir çalışma içerisine girdik. İki kişilik bir oyun olmasından dolayı kolaylıkla hazırlandık." diye konuştu. Başak Daşman ile uyumlu çalıştıkları için iyi bir iş çıkardıklarını belirten Danyal, seyircinin tepkisini aldıkça başarılarını teyit edeceklerini belirtti.
Oyunu izlemeye Sumru Yavrucuk, Deniz Türkali, Deniz Çakır, Selen Öztürk, Goncagül Sunar, Ezgi Gör, Kıvanç Kasabalı, Sedef Avcı ve Pervin Bağdat gibi isimlerin yanı sıra Hüseyin Avni Danyal'ın rol aldığı Yargı dizisinden oyuncu arkadaşları Uğur Aslan, Mehmet Yılmaz Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Arda Anarat katıldı. Görünmez kelepçeleri bir anda kolunda bulan Hüseyin Avni Danyal ile sorgulayan konumuna geçen Başak Daşman, bilinenlerin yıkıldığı oyunlarına tüm tiyatroseverleri davet etti.
Yer yer toplumsal eleştirilerin de yer aldığı, dram türündeki tek perdelik oyun 'Kelepçe Kullanma Kılavuzu', güç dengeleri değişip dururken; polis sorgusu diye girilen oda, sihirli bir dolap misali insanları sarıyor ve hayat sorgusu başlıyor. Suçlunun arandığı sorgu, hayatından memnun olmayan bir adamın kayboluşuna tanıklık ediyor.
Dramaturg Irmak Bahçeçi’nin kaleme alıp Serkan Üstüner’in yönettiği “Kelepçe Kullanma Kılavuzu”, Nova Oyun Yapım tarafından sahnelenirken, oyunun yapımcılığını Mutlu İgdi ve Ali Özdemir, proje asistanlığını Yeraz Çağlayan, reji asistanlığını ise Arda Anarat üstleniyor. Elçin Gürler’in uygulayıcı yapımcılığındaki oyunun dekor tasarımı Cihan Aşar, ışık tasarımı Ayşe Sedef Ayter, müzik tasarımı Anıl Balkan, styling Selin Ölçen, afiş tasarımı Seda Erdem imzası taşıyor.
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