Ramazan ayına sayılı günler kala iftarın vazgeçilmezi olan hurma, bu yıl da sofralarda yerini alacak. Peki, özellikle Ramazan ayında çok fazla tercih edilen hurmanın faydaları nelerdir? Uzmanlara göre hem tok kalmayı sağlayan özelliği hem de yüksek vitamin mineral içeriği nedeniyle özellikle oruç tutarken mutlaka tercih edilmesi gerekiyor. Ancak hurma tüketirken dikkat!