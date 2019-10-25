Hurma sirkesi nasıl yapılır?

Genellikle Arabistan ve Orta doğu ülkelerinde tüketilir hurma sirkesi. Vücuda enerji depoladığından dolayı gençlik iksiri de denir. Diyet dostu olmakla beraber kanser hastalarına da çok iyi gelir. Daha pek çok faydası olan hurma sirkesi tarifine başlayalım.

Hurma Sirkesi İçin Gereken Malzemeler:

1 kg Medine hurması

5 litre soğuk su

11,5 litre sıcak su

1 yemek kaşığı kaya tuzu

Hurma Sirkesi Yapılışı:

1 kg hurmayı 1,5 litre sıcak su dolu bir kabın içerisine koyun.

1 gece bekletin.

Ertesi gün içi 4 litre soğuk su dolu olan kavanozun içerisine beklettiğimiz hurmaları hafif elimizle ezerek atıyoruz.

Ardında 1 çay bardağı maya sirke koyuyoruz. (elma, üzüm)

Daha sonra 1 çorba kaşığı kaya tuzunu ekliyoruz.

Tahta bir kaşıkla karıştırıyoruz.

Kavanozun kapak kısmını temiz bir tülbentle örtüyoruz.

6 hafta kadar bekletin.

Suyunu süzdükten sonra cam şişelere doldurun.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Bir gece önceden 1,5 litre sıcak suda hurmalarınızı bekletin.

Sirke yapımında hurmaları suya katarken elinizle ezin.

Kapak değil de temiz bir tülbentle kavanozun ağzını kapatın.