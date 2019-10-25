Alıç sirkesi nasıl yapılır?

Daha önce alıç sirkesini duydunuz mu? Bilmiyorum ama faydaları saymakla bitmez. Zarif çiçekleri ve meyvelerinden tanıyoruz. Halk arasında yemişgen olarak da anılır. Kurutulmuş ve taze haliyle de yenilebilen alıcın faydalarından yararlanmak için sirkesi de yapılıyor. Alıç sirkesi salatalara sos olarak da kullanılıyor. Ayrıca sulandırarak içilirse vücuda şifa veriyor. İsmini şimdiye kadar duymadıysanız gelin alıç sirkemizi yapmaya başlayalım.

Alıç Sirkesi İçin Gereken Malzemeler:

1 kg alıç

1 çay bardağı elma sirkesi

1,5 tatlı kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 adet elma

2 litre su

Alıç Sirke Yapımı:

5 litrelik cam kavanozun içine 2 litre suyu ekleyin.

Alıçları iyice yıkayın.

Daha sonra fazla süzgeçten geçirip, kurumasını sağlayın.

İyice kuruyan alıçları su dolu bir kabın içine koyun.

Elmaları da dilimleyerek ilave edin.

İçine şeker, tuz ve sirkeyi ilave ederek ağzını sıkıca kapatın.

Bu karışımı güzelce çalkalayın.

Sabah ve öğle vakitlerinde güneş ışığında, diğer saatler de ise gün ışığı almayacak şekilde, serin ve kuru bir yerde muhafaza ederek mayalanmasını sağlayın.

Tahmini 8-10 günlük mayalanma sürecinin ardından sirkeniz hazır hale gelecektir.

Mayalanan alıç sirkenizi bir süzgeç yardımıyla süzün.

Cam bir şişenin içine aktarın.

Serin ve kuru bir yerde saklayarak dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Tüm alıçların dibe çöktüğünü gördüğünüz zaman sirkeniz olmuş demektir.