Alıç sirkesi nasıl yapılır?

25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Daha önce alıç sirkesini duydunuz mu? Bilmiyorum ama faydaları saymakla bitmez. Zarif çiçekleri ve meyvelerinden tanıyoruz. Halk arasında yemişgen olarak da anılır. Kurutulmuş ve taze haliyle de yenilebilen alıcın faydalarından yararlanmak için sirkesi de yapılıyor. Alıç sirkesi salatalara sos olarak da kullanılıyor. Ayrıca sulandırarak içilirse vücuda şifa veriyor. İsmini şimdiye kadar duymadıysanız gelin alıç sirkemizi yapmaya başlayalım.
Alıç Sirkesi İçin Gereken Malzemeler:
1 kg alıç
1 çay bardağı elma sirkesi
1,5 tatlı kaşığı kaya tuzu
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 adet elma
2 litre su
Alıç Sirke Yapımı:
5 litrelik cam kavanozun içine 2 litre suyu ekleyin.
Alıçları iyice yıkayın.
Daha sonra fazla süzgeçten geçirip, kurumasını sağlayın.
İyice kuruyan alıçları su dolu bir kabın içine koyun.
Elmaları da dilimleyerek ilave edin.
İçine şeker, tuz ve sirkeyi ilave ederek ağzını sıkıca kapatın.
Bu karışımı güzelce çalkalayın.
Sabah ve öğle vakitlerinde güneş ışığında, diğer saatler de ise gün ışığı almayacak şekilde, serin ve kuru bir yerde muhafaza ederek mayalanmasını sağlayın.
Tahmini 8-10 günlük mayalanma sürecinin ardından sirkeniz hazır hale gelecektir.
Mayalanan alıç sirkenizi bir süzgeç yardımıyla süzün.
Cam bir şişenin içine aktarın.
Serin ve kuru bir yerde saklayarak dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Tüm alıçların dibe çöktüğünü gördüğünüz zaman sirkeniz olmuş demektir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!