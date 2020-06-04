Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi'ndeki kayalıklar, doğa tutkunları başta olmak üzere kaya tırmanıcılarına ev sahipliği yapıyor. Hurma Kayalıkları olarak bilinen ve tırmanma rotası öğretim görevlisi Yılmaz Sevgül tarafından hazırlanan bölgeye gelen pek çok dağcı ve doğa tutkunu, tırmanış yapıyor. Tırmanma rotası boyunca fotoğraf çeken dağcılar, Antalya'yı kuş bakışı görme fırsatı yakalıyor. Yüzey yapısı nedeniyle kaya tırmanıcılarının ilgi gösterdiği kayalıklar, manzarasıyla da ilgi odağı oluyor.
DHA'nın haberine göre Akdeniz Dağcılık Doğa Sporları Kulübü (ADDK) üyesi doğa tutkunu Tuncer Koç da kayalıkları keşfeden dağcılar arasında. Hurma Kayalıkları rotasının şehre yakın olmasıyla dikkati çektiğini söyleyen Koç, "Bu gibi rotalar birçok ülkede elle tutulmakta ve üzerinde çok güzel yürüyüş parkurları, kamp alanları oluşturulmaktadır. Rota çok heyecanlı. Hurma Kayalıklarını oluşturan ilk tepe, geçmişte şehri gözetlemek için kullanılmış. Bu nedenle tarihi gözetleme kulesi yapılmış" dedi.
Dik bir tırmanışla 15 dakika içinde küçük tepenin zirvesine ulaşıldığını sözlerine ekleyen Koç, "Tarihin arasında Antalya manzarasının tadını çıkardıktan sonra bir diğer tepe Arapuçtu tepesine doğru inişli çıkışlı alan dağcıları bekliyor. Antalya'nın yanı başında denizin hemen üstünden yükselen, inişli çıkışlı, yer yer uçurumların olduğu gittikçe zorlaşan sırt boyunca sol yanınız Antalya manzaralı sağ taraf ise yer yer uçurumların olduğu tehlikeli bir bölgenin geçiş rotası üzerinde" diye konuştu.
Koç, tırmanış rotasının her anını fotoğraf makinesiyle görüntüleyerek blog sayfasında fotoğraflarını paylaştı. Koç'un çektiği fotoğraflar amatör ve profesyonel dağcıların beğenisini topladı.
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