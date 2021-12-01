Fenerbahçe’de teknik direktör Pereira'nın ismi tartışılıyor. Göztepe karşısında alınan beraberlik sonrası, gündeme gelen Portekizli çalıştırıcının görevden alınacağı öne sürülüyor. Taraftarın da bu beklentide olduğu dile getiriliyor. Göztepe karşısında İrfan Can’ın oyundan çıkarılması da sıkça eleştirilmişti.

Bunun üzerine özellikle medyada Fenerbahçe’nin yeni bir teknik direktör arayışı içerisinde olduğu gündeme geldi.

Her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Genç diyen de var, kurt hoca olsun diyen de. Anlaşılan medya, bu değişikliği yapmak için büyük çaba içerisinde!

Bir süredir Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü İtalyan Francesco Farioli’nin Fenerbahçe’nin radarında olduğu da dile getiriliyor. İşin ilginç yanı konuyla ilgili ne Fenerbahçe Kulübü’nden ne de Karagümrük cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen transferin bitmiş gibi gösterilerek gündeme taşınması dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE CEPHESİ: PEREIRA İLE DEVAM

Konuyla ilgili olarak önce Fenerbahçe Kulübü yetkilileri ile konuştuk. Sarı-lacivertli kurmaylar gündemlerinde hoca değişikliği olmadığını, Pereira ile yola devam etmek istediklerini söyledi:

"Kulübü karıştırmak isteyenlerin çabası ile karşı karşıyayız. Takımın toparlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm bu art niyetli söylemlere karşın şampiyonluk hedefimiz sürüyor. Maçları kazanıp hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Ne Karagümrük teknik direktörü ne de bir başkası ile görüşmedik."

SÜLEYMAN HURMA'DAN FARIOLI AÇIKLAMASI

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da sorduğumuz soruya çok net ve samimi yanıtlar verdi. Başkan Hurma, öncelikle böyle bir teklif gelmediğini söyledi.

Hurma, "Ne benimle ne de teknik direktörümüzle Fenerbahçeli yöneticilerinin bir görüşmesi olmamıştır. Olmayan bir şey için yorum yapmak da yanlış. Teknik direktörümüz görevinin başında. Kendisinden çok memnunuz. Görev başındaki bir teknik adama olmayan bir teklif üzerinden yorum yapmak, oldu gibi göstermek ya da izin veririz gibi haberler yapmak yersizdir. Açık ve net söylüyorum; böyle bir teklif yok. Olmayan bir teklif üzerine benden görüş istenmesi de yanlıştır."