Eski çalışma koltuğunu da kullandığını anlatan Öner, "Yaptığım mini traktörü test ettik, sonuç bizim açımızdan mükemmel oldu. 6 beygirlik bir su motoru elimizde vardı, onu kullandık. Traktörümüzde 6 beygir motor var, bunu 12 beygire çıkaracağız. Böylelikle daha randımanlı ve daha güçlü olacak. Böylelikle bahçelerimizde daha iyi hizmet yapacak" diye konuştu.